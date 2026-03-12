Mario Desbordes entrega las llaves de Santiago a María Corina Machado y la declara "Huésped Ilustre"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó las llaves de la ciudad a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Durante la tarde de este jueves, en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de Santiago, se realizó una ceremonia donde el jefe comunal entregó las Llaves de la Ciudad y declaró Huésped Ilustre a Machado.

En su discurso, junto con reconocer y agradecer el compromiso de María Corina Machado, señaló que “el camino a la democracia recién comienza”.

“No basta con la captura del delincuente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez es parte responsable del régimen, y los criminales que sirvieron de puntales, aún están impunes. Solo cuando los Diosdado y los Tarek estén en la cárcel, se podrá empezar a hablar de justicia", expresó.

Y añadió que "solo cuando todos, repito todos los presos sean liberados, habrá justicia, solo cuando haya elecciones libres y se respete el resultado, habrá terminado la noche oscura que por tantos años aplastó a los venezolanos”.

En tanto, a través de su cuenta de X, Machado agradeció "a la ciudad de Santiago de Chile, a sus ciudadanos y a su alcalde Mario Desbordes, por el honor de conferirnos las llaves de la capital de este gran país".

"Las recibimos como una demostración del cariño del pueblo chileno y del apoyo que los gobiernos de Chile nos han brindado siempre a los venezolanos en nuestra lucha por la libertad y la democracia", manifestó.

