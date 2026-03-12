Cerca de 16 mil venezolanos se congregaron en Santiago durante encuentro convocado por María Corina Machado

Durante la tarde de este jueves, miles de venezolanos residentes en el país llegaron hasta el Paseo Bulnes con el Parque Diego de Almagro para escuchar a la líder opositora, María Corina Machado, de visita en Santiago.

Desde temprano comenzaron a llegar familias y grupos de venezolanos desde diferentes zonas de la región Metropolitana con carteles y consignas en apoyo a la líder opositora.

Machado insistió en que la oposición venezolana atraviesa un nuevo ciclo: “Hoy los venezolanos ya no somos los mismos. Tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país del que nos sintamos orgullosos”.

Su discurso también se cargó de denuncia: “La libertad la vamos a conquistar porque hemos logrado unir una razón que el régimen buscó fracturar. Nos trataron de dividir, nos trataron de enfrentar, expulsaron a millones de nuestros hermanos para hacernos débiles, para sumergirnos en la tristeza, para que estuviéramos deambulando por el mundo. Eso buscaron y nos levantamos, nos levantamos y vencimos”.

También apuntó contra las políticas del chavismo: “Esos criminales fueron contra la familia. Trataron de separar la familia, trataron de debilitar nuestra familia. Trataron que no hubiese la posibilidad que los hijos crecieran con sus madres y los abuelos con sus nietos”.

Y en el cierre, agradeció la acogida recibida en Chile: “A cada chileno que haya abierto los brazos, el corazón, sus hogares a cada uno de mis adorados venezolanos. Quiero agradecer a las instituciones de este país”.

La multitud respondió con un grito unánime: “Gracias Chile”, sellando una jornada que combinó emoción, política y memoria compartida entre quienes sueñan con regresar a su país.

Carabineros cifró en 16.000 los asistentes que se congregaron en el centro de la capital.

