La Jefatura de Área Fronteriza (JAF) de Arica y Parinacota informó que un vehículo ingresó a un campo minado en la frontera entre Chile y Perú, en las inmediaciones del Hito 16, provocando una detonación durante la noche del viernes.

Según detalló la institución, el hecho ocurrió el 27 de noviembre, a las 23:30 horas, cuando se detectó “la aproximación de un vehículo al campo minado ubicado en el sector frente al Hito 16”, además de otros dos automóviles que se encontraban en las cercanías.

Ante esta situación, una patrulla militar que realizaba labores de vigilancia se desplazó hacia el lugar. Sin embargo, cuando los efectivos se encontraban a unos 300 metros del punto, “se habría producido el cruce de la alambrada por parte de uno de los vehículos, ocurriendo una detonación en el área”.

La JAF precisó que el ingreso al campo minado se produjo luego de que fuera cortada “la alambrada de cierre perimetral preventivo que se encontraba debidamente señalizado y demarcado conforme a la normativa vigente”.

Finalmente, la institución señaló que está recopilando los antecedentes del hecho y poniéndolos a disposición de la Fiscalía de Frontera de la Región de Arica y Parinacota, “a fin de efectuar las indagatorias correspondientes”.

El comunicado no entregó información sobre posibles personas lesionadas ni sobre la identidad o el paradero de los ocupantes de los vehículos.

PURANOTICIA