Vecino que paseaba a su perro murió tras quedar en medio de tiroteo entre bandas en Puente Alto: hubo al menos 60 disparos

Un hombre (50) que paseaba a su mascota murió tras recibir un disparo al quedar al medio de un tiroteo entre bandas rivales en la comuna de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron a las 23:00 horas de este domingo en la intersección de calles Blanca con Jardín Alto, donde se produjo una balacera con al menos 60 disparos.

Uno de los proyectiles impactó a la víctima, quien fue trasladada por sus familiares hasta el Cesfam Bernardo Leighton, donde se confirmó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH, en conjunto con personal de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

No se registran detenidos por estos hechos, pero numerosa evidencia balística está siendo analizada por los peritos, al igual que se investiga si hay más heridos.

El fiscal ECOH Fernando Anais informó que “se ha levantado una gran cantidad de munición. Hay cerca de 60 evidencias levantadas. Hay cámaras de seguridad. La idea es poder analizarla y en base a eso establecer quiénes serían los disparadores”.

De la víctima se indicó que no tiene antecedentes penales, es vecino del sector, tiene 50 años y no estaría relacionado con los disparos registrados en el lugar.

Finalmente expresó que “podría eventualmente ser un enfrentamiento de bandas rivales y la víctima, en primera instancia, no estaría relacionada con esas bandas”.

PURANOTICIA