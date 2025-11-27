Vanessa Kaiser: "Hay una izquierda que no acepta que gobierne la derecha"

Vanessa Kaiser, senadora electa del Partido Nacional Libertario por La Araucanía, vinculó su triunfo en las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre con un diagnóstico crítico sobre la estabilidad política en Chile.

Según explicó en entrevista con T13 Radio, la experiencia de Sebastián Piñera demuestra la necesidad de anticiparse a escenarios adversos: “Uno, cuando sabe que va por un camino que puede tener baches y que puede tener dificultades, es mejor prepararse para la situación que encontrarse de repente como Sebastián Piñera, que decía que Chile es un oasis en Latinoamérica, y no sé si fueron 2 o 3 meses después, le hicieron el golpe de Estado”.

Para Kaiser, la raíz del problema está en la actitud de la izquierda: “En Chile hay una izquierda que no está dispuesta a aceptar que gobierne la derecha. Esto lo dijo Óscar Landerreche, dijo que nos van a transformar el país en un maldito infierno”.

Ante este diagnóstico, la senadora electa llamó a enfrentar el escenario con cooperación: “Hagamos una cosa distinta. En vez de ser tan alarmistas y todo, digamos, bueno, ¿cómo habitamos esto? Trabajemos juntos”.

Defendió además la democracia recordando episodios del estallido social de 2019: “Yo soy fanática de la democracia, por eso me metí ahora para defenderla… en algún minuto a Sebastián Piñera, el señor Quintana le dijo que iba a tener que aceptar un parlamentarismo de facto”.

Como consecuencia de este análisis, Kaiser planteó una agenda legislativa: “A mí me encantaría que nosotros volviéramos a discutir sobre la Ley de la Violencia en los Partidos Políticos… no aceptamos la existencia institucional de partidos políticos que avalen la violencia como método para lograr el poder. El Partido Comunista la avala, está en sus declaraciones, eso siempre ha sido así”.

