Carabinero (r) fue baleado tras enfrentar a delincuente que asaltó su minimarket en Maipú

Un carabinero en retiro de 69 años resultó herido a bala al oponer resistencia al asalto de su minimarket ubicado en la comuna de Maipú, hecho por el cual recibió impactos en el rostro y en el abdomen, manteniéndose fuera de riesgo vital.

Los hechos ocurrieron en un local comercial ubicado en calle Libertador Bernardo O'Higgins con Roberto Durán Valenzuela, cuando el exfuncionario policial se encontraba cerrando el minimarket.

De improviso, un sujeto armado ingresó a robar, por lo que el carabinero (r) fue en busca de un arma y cuando el delincuente se daba a la fuga se produjo un intercambio de disparos afuera del local, donde había un vehículo esperando al asaltante.

El exfuncionario policial resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado al Hospital El Carmen de Maipú, en tanto que el antisocial se dio a la fuga. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso quedó a cargo de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el inspector Fabián Donoso, de la Brigada Investigadora de Robo (BIRO), señaló que "en circunstancias en que la víctima se encontraba cerrando un local comercial del cual es propietario, un sujeto premunido con un arma de fuego ingresa y lo intimida para sustraer dinero y especies de valor".

Añadió que "a la huida de este sujeto, la víctima repele este asalto utilizando un arma de fuego, habiendo disparos cruzados, por lo que el afectado resulta herido en su abdomen y en su rostro para posteriormente ser trasladado aun centro asistencial".

También señaló que "no se descarta la participación de más imputados. Los disparos ocurren al exterior del local comercial, el arma se encuentra inscrita y la víctima corresponde a un carabinero en situación de retiro. Se encuentra fuera de riesgo vital".

Finalmente, acerca de la posibilidad de que el delincuente haya resultado herido, el oficial de la policía civil indicó que "se están haciendo las consultas para verificar si hay o no una persona herida producto de este procedimiento".

PURANOTICIA