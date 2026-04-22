Van Klaveren destaca exposición de Bachelet en la ONU y critica la "pequeñez del Gobierno" al no apoyar candidatura

El exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gabriel Boric, Alberto van Klaveren, utilizó su cuenta de X para destacar la exposición de la expresidenta Michelle Bachelet ante las Naciones Unidas.

En el contexto de su postulación a la Secretaría General de la ONU, la exmandataria protagonizó este martes un “diálogo interactivo” con los integrantes de la Asamblea General. Dicha actividad tuvo lugar en el salón Trusteeship Council Chamber ubicado en Nueva York y se extendió por un lapso de tres horas.

Al evaluar el desempeño de la dos veces jefa de Estado durante “la audiencia de candidatas a la SG de la ONU”, la exautoridad lo catalogó de “notable”, asegurando además que la figura política representa “un orgullo para el país”.

No obstante, el mensaje culminó con un duro cuestionamiento hacia el Ejecutivo: “Qué contraste con la pequeñez del Gobierno de retirar el apoyo a una candidata chilena sólida y respetada en el mundo”.

El paso de Bachelet por la instancia internacional volvió a encender los reproches en contra del Gobierno de José Antonio Kast, debido a la decisión de quitarle el respaldo a su postulación. Estas recriminaciones han surgido no solo desde el Partido Socialista —tienda en la que milita la exmandataria—, sino que también desde diversas facciones del propio oficialismo.

Sumándose a este escenario, Karla Rubilar, exministra de Sebastián Piñera, argumentó que la actual administración se “equivocó” por el hecho de “no darle la continuidad cuando la decisión ya estaba tomada y presentada”. Asimismo, la otrora secretaria de Estado hizo hincapié en que la candidata posee “mérito de sobra”.

Una vez finalizada su intervención en Norteamérica, la propia expresidenta abordó la controversia. Al respecto, aseveró que los motivos detrás de la determinación gubernamental resultan ser “políticas, aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide”.

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