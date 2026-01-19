Vallejo afirma que equipos de gobierno saliente y electo están "totalmente enlazados" respecto a la emergencia por incendios

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, el Gobierno abordó el proceso de coordinación entre la actual administración y el próximo mandato presidencial.

Durante la tarde de este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la reunión sostenida entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, instancia que tuvo lugar en La Moneda.

Según explicó la vocera de Gobierno, el encuentro se enmarca en un trabajo previo de coordinación que ha ido más allá del ámbito legislativo, poniendo especial foco en la situación de emergencia que enfrenta el país. “Hemos tenido un diálogo bastante fluido, a partir de hace algunos días, porque no solamente estamos en conversaciones por la agenda legislativa, sino que también sobre el traspaso administrativo (…) respecto a la emergencia, estamos totalmente enlazados”, señaló.

Vallejo agregó que este proceso ha considerado la participación de autoridades del actual y futuro gobierno. “Está el ministro del Interior junto a uno de los miembros del futuro gabinete, no sabemos qué cargo en particular, que ha dispuesto el Presidente electo, justamente para ver qué otras reuniones se pueden tener después de este traspaso de información”, indicó.

En esa línea, la autoridad confirmó que la reunión realizada este lunes tuvo como objetivo principal compartir antecedentes relevantes sobre la gestión que se encuentra en desarrollo. “Principalmente para entregarle información del trabajo que el gobierno y el Estado en general ya está realizando (…) un traspaso de información robusta y muy importante para que el futuro gobierno se vaya preparando en lo que va a ser su trabajo, sobre todo, de gestión”.

