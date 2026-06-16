Valencia defiende flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para que la Unidad de Análisis Financiero actúe "con mayor rapidez"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, defendió la necesidad del levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial.

El líder del Ministerio Público argumentó en conversación con radio Cooperativa que "todavía hay mucho espacio para flexibilizar y para agilizar, porque mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo".

Planteó que si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tuviera "más flexibilidad para acceder a la información de las cuentas corrientes bancarias es altamente probable que los informes que nos envían tuvieran más información, llegasen más rápido, y que como consecuencia de aquello, nosotros tuviéramos más información para investigar".

El fiscal explicó que los informes de la UAF son de "inteligencia, no son denuncias, lo que reporta la UAF son operaciones sospechosas, levanta una luz de alerta".

"Siempre que eso sea con más sustento, fundamento y más rápido, puede ser muy útil. Además, sería muy útil que cuando hay fundamento grave para aquello, que la UAF pudiera congelar temporalmente los fondos y avisarnos a nosotros después para que también tuviéramos tiempo para congelar", añadió.

Señaló que "sería muy provechoso que -por ley- el simple reporte de una operación sospechosa informado por la UAF fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria y reducir la exigencia que tenemos hoy día".

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