Color y tradición marcaron la Entrada Folklórica de la Virgen de Copacabana en Santiago

El centro de la capital fue escenario este sábado de una de las principales manifestaciones culturales de la comunidad boliviana en Chile con la realización de la XXII Entrada Folklórica en Honor a la Virgen de Copacabana de Bolivia 2026, celebración que reunió a cientos de bailarines y músicos en un recorrido por las calles de Santiago.

La actividad estuvo marcada por la conmemoración del centenario de la coronación de la Virgen de Copacabana, advocación mariana venerada en la ciudad boliviana del mismo nombre, motivo por el que decenas de agrupaciones participaron de un desfile lleno de expresiones tradicionales.

El recorrido se desarrolló por el sector de la Alameda con Portugal, donde fue necesario implementar desvíos y cortes de tránsito para facilitar el desplazamiento de los participantes y resguardar la seguridad del evento.

En total, fueron 35 las agrupaciones que dieron vida a la jornada, presentando distintas danzas tradicionales y música autóctona frente a cientos de asistentes que acompañaron el pasacalle.

Desde temprano, las calles del centro de Santiago se llenaron del sonido de tambores, bandas de bronce y coloridos trajes típicos, en una celebración que cada año reúne a la comunidad boliviana y busca preservar sus tradiciones religiosas y culturales.

PURANOTICIA