Nueva directiva de Democracia Cristiana define hoja de ruta 2026-2028 con foco en elecciones, regionalismo y renovación

Con un llamado a fortalecer el trabajo territorial y preparar al partido para los próximos desafíos políticos, la Democracia Cristiana presentó este sábado los principales lineamientos que marcarán la gestión de su nueva directiva nacional durante el período 2026-2028.

El anuncio se realizó en el marco de la conmemoración de los 69 años de la colectividad, instancia en la que su presidente, Álvaro Ortiz, dio a conocer los ejes que orientarán el trabajo partidario en los próximos años.

Durante su intervención, el timonel señaló que el propósito de esta nueva etapa es "reconectar con Chile desde el humanismo cristiano y adecuar el partido a los tiempos actuales", planteando una estrategia enfocada en fortalecer la presencia de la DC en el escenario político.

Uno de los principales objetivos será preparar al partido para las próximas elecciones municipales y regionales. En ese contexto, Ortiz afirmó que "debemos preparar a nuestro partido con el debido tiempo y capacidades para enfrentar exitosamente los próximos desafíos de alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales, consejeras, consejeros regionales, gobernadores y gobernadoras".

Como parte de ese trabajo, explicó que la colectividad desarrollará "la creación de un mapa electoral por región y un programa riguroso de búsqueda y de formación de candidaturas", con el fin de fortalecer su despliegue territorial y la selección de futuros representantes.

La nueva directiva también impulsará una estrategia comunicacional destinada a reforzar el vínculo con la ciudadanía y mejorar la difusión del trabajo partidario.

Sobre ese punto, Ortiz sostuvo que "a estos desafíos se suma el diseño y ejecución de una estrategia comunicacional institucional, que nos permitirá mejorar la gestión de medios, redes sociales y nuestra comunicación interna para acercar nuevamente a la Democracia Cristiana a la ciudadanía, de manera clara y directa".

El presidente del partido destacó, además, el sello regional que tendrá la conducción de la colectividad. En ese sentido, afirmó que "por primera vez en muchos años, la conducción nacional surge desde las regiones, desde la Región del Biobío", destacando la importancia de descentralizar las decisiones políticas.

Asimismo, indicó que "Chile no se construye única y exclusivamente desde la Región Metropolitana, sino que desde cada territorio, desde cada comuna y desde cada comunidad", agregando que "la descentralización no puede ser solo un discurso, debe reflejarse en la forma en que organizamos nuestro partido y en la manera en que tomamos decisiones".

Finalmente, Ortiz aseguró que el objetivo de la nueva directiva es avanzar hacia "una Democracia Cristiana más abierta, más cercana, participativa y profundamente comprometida con el desarrollo regional".

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