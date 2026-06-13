"Va a correr sangre": Instituto Nacional suspende clases por amenazas de tiroteo

El Instituto Nacional suspendió las actividades de este sábado y anunciaron clases en modalidad virtual para la próxima semana tras amenazas de tiroteo que fueron divulgadas a través de un vídeo.

Por medio de un comunicado, la institución señaló que han tomado medidas preventivas "producto de los hechos recientemente ocurridos y con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de estudiantes, funcionarios y de toda nuestra comunidad educativa".

De esta forma, se decidió para este sábado 13 de junio suspender "en su totalidad las academias, talleres y actividades programadas en el establecimiento".

Para la semana del 15 al 18 de junio, el recinto indicó que "las clases se desarrollarán en modalidad virtual, para ambas jornadas", agregando que "los horarios de clases y las salas virtuales correspondientes serán informados durante el fin de semana a través de los canales oficiales del establecimiento".

El establecimiento recalcó que estas medidas buscan "resguardar el bienestar y la seguridad de toda la comunidad".

Las amenazas de tiroteo fueron divulgadas mediante un video, donde uno de los textos decía: “Tiroteo mañana (ayer), si no me crees, ponme a prueba”. En otro se podía leer: “Están advertidos. Va a correr sangre”.

Las amenazas, de atentar físicamente y con elementos balísticos habrían estado dirigidas contra personas específicas, con sus nombres, apellidos y cargos dentro del Instituto Nacional.

La directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago, Paulina Retamales, detalló que “estuvimos en coordinación con la policía, con la fiscalía y tomamos esta decisión para poder seguir avanzando en las medidas de resguardo, que van en la línea legal”.

“Por supuesto, vamos a presentar la querella respectiva y la denuncia, porque todas estas medidas apuntan a resguardar a la comunidad educativa”, indicó.

Asimismo, dijo que “estamos tomando las acciones legales contra quien resulte responsables” y añadió que “como SLEP, desde el minuto en que nos enteramos, iniciamos contacto con la fiscalía, con la policía, con el equipo del Instituto y acompañando a quienes estarían vinculados como víctimas de estas amenazas”.

PURANOTICIA