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Unicef pide aclarar "con urgencia" el paradero de niños haitianos que ingresaron a Chile

Unicef pide aclarar "con urgencia" el paradero de niños haitianos que ingresaron a Chile

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El organismo calificó como grave la denuncia sobre menores cuyo rastro se desconoce y llamó a las instituciones del Estado a esclarecer la situación con la máxima celeridad.

Unicef pide aclarar "con urgencia" el paradero de niños haitianos que ingresaron a Chile
Jueves 18 de junio de 2026 08:36
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió una declaración pública a raíz de la denuncia de entrada masiva de niños de nacionalidad haitiana a Chile durante los últimos años.

El organismo señaló que “ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, Unicef está solicitando a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería, aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes”.

Y agregó que “se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”.

“Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Y finalizó con que “es necesario saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.

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