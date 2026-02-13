Un muerto y un herido en Maipú tras presunto asalto: víctimas registran antecedentes penales

Un hombre murió y su acompañante resultó gravemente herido tras ser baleados por desconocidos en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El ataque se produjo la noche del jueves en el sector de San José con Cuatro Poniente, donde caminaban las víctimas, un sujeto de 40 años y otro de 29.

De improviso fueron abordados por desconocidos premunidos de armas de fuego que habrían intentado robarles sus pertenencias, para luego dispararles y darse a la fuga.

Los heridos fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital del Carmen, donde pese a los esfuerzos médicos, uno de ellos falleció.

Al respecto, el capitán Sebastián Lobovsky informó que "no se ha verificado la cantidad de disparos, pero sí, al menos, se aprecia que fueron cinco".

Detalló que el herido sobreviviente "mantiene un disparo en su mano izquierda y el fallecido, dos impactos balísticos, uno en el tórax y uno que le había rozado en la parte del cuello".

Finalmente, el capitán confirmó que las víctimas registran antecedentes penales. El crimen será investigado por el OS9 de Carabineros.

PURANOTICIA