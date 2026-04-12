Un muerto y 4 heridos graves tras ataque a balazos en pleno cumpleaños en comuna de El Bosque

Un joven de 18 años murió tras ser atacado junto a un grupo de sujetos en la comuna de El Bosque Región Metropolitana. También hay cuatro heridos en el hecho y, según se informó, todos los afectados cuentan con antecedentes penales.

El ataque se produjo la noche de este sábado en calle Vecinal Sur con Peñablanca, donde se encontraban estos sujetos de entre 17 y 27 años compartiendo un cumpleaños. De improviso apareció un vehículo con desconocidos que dispararon al grupo y escaparon.

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados al Hospital El Pino de San Bernardo, donde falleció el joven de 18 años mientras que los demás quedaron Internados en grave estado. El caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI.

La fiscal ECOH Natalia Carrasco señaló que los afectados "se habrían encontrado en una junta de amigos compartiendo en la vía pública, instante en que llegó al lugar un vehículo de color blanco con sus vidrios polarizados y desde el interior habrían realizado diversos disparos, los cuales llegaron a las víctimas en diversas partes de su cuerpo".

El fallecido recibió impactos de proyectil en cuello, tórax y zona lumbar. Debido a que los afectados mantienen antecedentes penales, se investiga un ajuste de cuentas entre bandas rivales como motivo del ataque.

PURANOTICIA