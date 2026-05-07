Un fallecido y tres heridos graves deja impactante balacera registrada en Maipú

Un sujeto de 26 años murió y otros tres resultaron heridos de gravedad producto de una balacera que se produjo en la comuna de Maipú.

El hecho quedó al descubierto en el Hospital El Carmen, tras la llegada de un vehículo con dos heridos a bala, quienes quedaron internados en estado grave.

Posteriormente apareció un segundo vehículo con la víctima fatal, quien presentaba seis impactos de proyectil. Ingresó fallecido, tras ser abandonado

Finalmente, al mismo recinto asistencial llegó una ambulancia con otro herido a balazos, supuestamente en el mismo hecho, quien quedó internado en riesgo vital.

De acuerdo a las primeras indagatorias, la balacera ocurrió en calle Cuatro Poniente, donde los vecinos denunciaron múltiples disparos.

Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

PURANOTICIA