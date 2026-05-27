Mujeres representantes de más de 30 organizaciones le entregaron una propuesta de Sala Cuna Universal al ministro Rau

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, recibió a un grupo de mujeres representantes de más de 30 organizaciones, quienes le entregaron una propuesta de Sala Cuna Universal.

El secretario de Estado agradeció a las agrupaciones y recordó que como Gobierno están "trabajando activamente en este proyecto" y que el plazo para presentar indicaciones vence este 15 de junio.

“Nosotros estamos trabajando en un proyecto que toma muchos elementos que han estado en la discusión más de consenso, pero por supuesto que tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible”, aseguró.

La autoridad expresó que entienden "que es un proyecto muy importante, sobre todo con la situación del empleo femenino que estamos viviendo, con una tasa de desempleo nacional de 10%".

En la reunión con el ministro Rau participaron la directora de incidencia y desarrollo de la Fundación Ronda, María José Escudero; la presidenta de ChileMujeres, Francisca Jünemann; la directora de ChileMujeres, Soledad Onetto; la presidenta de Fundación Todas, Carolina Goic; la directora de Mujeres ConImpacto, Marta Manríquez; las directoras de Mujeres Empresarias, Carolina Eterovic y Francisca Valdés.

También estuvieron presentes la abogada Alexandra Pardo; la fundadora del Movimiento Postnatal de Emergencia, Andrea Iturry; la directora ejecutiva de Red de Recursos Humanos, Ilia González; la fundadora de Comunidad Inclusiva, Carolina García; la presidenta de Redmad, María Ana Matthias; la representante de Red Nacional de Cuidados, Verónica Guajardo y la representante de Red de Cuidados, Grace Soto.

Tras el encuentro, Onetto afirmó que han "encontrado en el ministro Rau un gran aliado”. En tanto, Goic destacó “la acogida del ministro y su equipo”.

(Imágenes: Ministerio del Trabajo)

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