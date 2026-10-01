Condenan a Maickel Villegas como autor del secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Maickel Villegas Rodríguez por su participación en el secuestro y homicidio contra el exteniente venezolano, Ronald Ojeda.

El tribunal declaró al sujeto como el autor del crimen ocurrido en febrero de 2024. La lectura de sentencia fue programada para el próximo 15 de octubre a las 13:00 horas.

El fiscal Héctor Barros manifestó que "estamos muy conformes con lo que se resolvió por parte del tribunal, es un veredicto contundente".

En esta línea, el persecutor afirmó que "las pruebas que la Fiscalía presentó durante estos días dieron cuenta exactamente de los hechos que hemos establecido a partir del 21 de febrero de 2024" y señaló que han solicitado una pena de 20 años de presidio para el crimen condenado por el crimen de Ojeda.

Por su parte, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia del exteniente, detalló que se pudo constatar "en la lectura de un veredicto prolijo, macizo, extenso y sumamente detallado, lo escabroso de este hecho, lo cruel, lo malvado que fue la planificación y la ejecución y todas las etapas de este plan criminal destinadas únicamente a extraer, aniquilar, torturar, como ha quedado expresamente establecido, a Ronald Ojeda por un encargo de interés económico con motivaciones políticas".

"Para nosotros, es sumamente impactante que un tribunal de la República, con garantías que Ronald Ojeda no tuvo, diga que un acusado, junto a otros que ya vendrán, forma parte de una enorme operación ilegal, clandestina y fraudulenta, realizada a pocos metros del Palacio de Gobierno", añadió.

El abogado además manifestó que "nos deja sumamente, diría yo, sumidos en una tremenda reflexión, constatar que para los tribunales de la República de Chile, no habiendo sido materia de este juicio, es plausible que este encargo criminal se haya producido por motivaciones políticas de un gobierno extranjero".

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