Un ciudadano iraní y dos chilenos fueron detenidos en operativo contra banda dedicada al contrabando de cigarrillos en Colina

Un ciudadano iraní y dos chilenos fueron detenidos en un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) para desbaratar una banda criminal dedicada al contrabando de cigarrillos, en la comuna de Colina, región Metropolitana.

El jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, el prefecto Cristian Ramírez, explicó que el procedimiento se gestó luego de que “detectives de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar de que, en un domicilio ubicado en la comuna de Colina, se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades”.

Como resultado de la investigación, se ejecutaron cuatro órdenes judiciales de entrada y registro que abarcaron inmuebles en las comunas de Colina, Quinta Normal, Maipú y Arica, permitiendo la captura de los sospechosos vinculados a la red de contrabando.

Respecto al rol del ciudadano extranjero, el funcionario precisó que “se logró determinar de que él efectuaba o tenía un rol en esta organización de custodio o guardia de la mercancía de contrabando”, agregando que al momento de su captura portaba armas de fuego cargadas y listas para su uso.

Por su parte, la fiscal jefa de Flagrancia Centro Norte, Macarena Cañas, entregó detalles sobre la situación migratoria del imputado iraní, señalando que “no tenemos antecedentes respecto de él, por cuanto tiene un ingreso irregular a Chile el año pasado, y se autodenuncia en la ciudad de Arica”.

La labor de fiscalía y la policía permitió el decomiso de cinco armas de fuego, cargadores de tipo extendido, 50 millones de pesos en efectivo y un total de 2.298 cajetillas de cigarros, las cuales corresponden a aproximadamente 23 millones de unidades. El valor total de lo incautado se estima en unos 3.200 millones de pesos.

La fiscal Cañas subrayó que la indagatoria no solo se limitó a las detenciones, sino que también logró el congelamiento de bienes patrimoniales de los involucrados, lo que incluye 11 inmuebles, 15 productos bancarios y 15 vehículos.

Finalmente, los tres sujetos enfrentaron la justicia siendo formalizados por los delitos de asociación criminal, contrabando, lavado de activos, falsificación e infracción a la ley de armas. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados.

(Imagen: PDI)

PURANOTICIA