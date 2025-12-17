Un ciudadano de nacionalidad pakistaní fue detenido durante fiscalización de galería de joyas en Santiago

Un intenso operativo realizó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) controlando cerca de 50 locales de joyería en una galería en la calle Santo Domingo en la comuna de Santiago, en el marco de una indagatoria ante posible reducción de especies.

Durante el operativo, se detuvo a un ciudadano de nacionalidad pakistaní, con situación migratoria regular por no justificar la procedencia de joyas.

El subprefecto Igor Díaz, jefe Sección de Inspección de Actas de Procedencia (Sinapro), sostuvo en un punto de prensa que "es un trabajo interagencial, con la finalidad de fiscalizar los locales de compra y venta de oro".

Añadió que el operativo se desarrolló de "forma normal" y que "la gente cooperó". Detalló que indagan delitos de receptación, hurtos y robos, además de intentar establecer si hay reducción de especies.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en tanto dijo que "la Policía de Investigaciones ha determinado iniciar este proceso masivo de fiscalización en esta galería. Entendemos, la gran mayoría está en regla, pero habría la posibilidad de que haya algunos locales que tienen problemas con el origen de los metales, con el uso de sustancias químicas".

