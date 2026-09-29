Ultimátum del gremio de camioneros al Gobierno: dieron 48 horas a La Moneda para responder ante alzas en el precio del diésel

Los directorios de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) exigieron al Gobierno un mecanismo que alivie las alzas del diésel para el sector.

De hecho, los gremios dieron un ultimátum de 48 horas para una respuesta.

Ambas confederaciones sostuvieron este lunes una extensa reunión con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, ante el anuncio de que el próximo jueves se aplicará una nueva y fuerte alza en los precios de los combustibles.

Los dirigentes gremiales demandaron un mecanismo obligatorio que permita traspasar de manera automática y simétrica las alzas y bajas del diésel a los contratos de transporte, además de un proyecto de ley con máxima urgencia al respecto.

Ante las inminentes alzas, los presidentes de las confederaciones, Juan Araya y Sergio Pérez, expresaron su enorme preocupación por los sobrecostos que implicarían nuevos valores, que podrían dejar el diésel ad portas de los $1.500 por litro.

También expusieron que las empresas del sector, unas 40.000, carecen de márgenes para encarar aumentos de precios. Explicaron que luego del alza del jueves 1, el escenario más probable es una sucesión de incrementos cada tres semanas, si Estados Unidos suspende las ventas de diésel al extranjero, del que Chile es uno de los mayores compradores.

Asimismo, se le hizo ver al subsecretario el impacto económico, social, e incluso político, que tendría un encadenamiento de alzas sin parangón en la historia reciente del país. La autoridad se comprometió a transmitir y exponer con la mayor rapidez las propuestas de los gremios al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

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