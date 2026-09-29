Dos sujetos mueren tras persecución policial desde Lo Espejo a Cerrillos: antisociales intentaron atropellar a carabineros

Dos sujetos de 22 años, chilenos, con antecedentes penales, murieron durante la madrugada en una persecución policial en que participaron efectivos de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas de Carabineros, la misma unidad del fallecido cabo segundo Christopher Aguilera.

El procedimiento comenzó en la población Las Dunas de Lo Espejo, el mismo lugar en que resultó herido de gravedad el cabo Aguilera el domingo, pero se trataría de una fiscalización de rutina no relacionada con el fallecimiento del efectivo.

Los sujetos escaparon del control policial, por lo que se inició un seguimiento controlado que culminó en el sector de avenida Pedro Aguirre Cerda con Lo Errázuriz, en la comuna de Cerrillos.

En este lugar, los sospechosos colisionaron con un radiopatrullas que les bloqueó el paso. Posteriormente, dieron marcha atrás y en esa maniobra intentaron atropellar a los efectivos policiales, quienes hicieron uso de sus armas de servicio y dispararon a los sujetos, que resultaron heridos.

En auxilio de los lesionados concurrió el SAMU, pero los individuos murieron en el mismo lugar. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

ANTECEDENTES PENALES

Sobre lo ocurrido, el subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Víctor Monje, informó que "el procedimiento inicia durante la noche de hoy específicamente en el sector Las Dunas, donde personal de la 42 Comisaría de Carabineros realiza un control rutinario a un vehículo".

"En momentos en que personal de Carabineros baja para hacer las fiscalizaciones, este vehículo emprende la huida por varias calles de la zona sur, deteniendo su marcha en avenida Lo Errázuriz con Pedro Aguirre Cerda", añadió.

"En este lugar se produce un encajonamiento del vehículo en seguimiento, personal de Carabineros nuevamente intenta controlar el vehículo, éste emprende una marcha en retroceso, impactando el vehículo policial y luego intenta seguir su huida", agregó.

"El vehículo dirige la marcha en contra de personal de Carabineros, por lo que hace uso de su arma de fuego y resultan dos personas fallecidas, que eran los ocupantes de este vehículo particular", detalló el subcomisario de la BH.

Cabe hacer presente que ambos sujetos tenían antecedentes penales, uno incluso tenía una orden de detención vigente.

PURANOTICIA