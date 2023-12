Última encuesta Pulso Ciudadano: 39,6% En Contra y 26,7% A Favor

La última encuesta Pulso Ciudadano a 16 días del plebiscito constitucional arrojó que el 39,6% de la población estaría votando En contra de la propuesta de Nueva Constitución, 4 puntos menos con relación a la medición del noviembre (43,6%).

Además, el 26,7% estaría votando A favor (+4,5), mientras que el 20,7% no sabe, el 8,1% votaría nulo/blanco y el 4,9% no votaría.

En tanto, el 47,1% de la población tiene la percepción de que la opción En contra ganará el plebiscito, el 24,2% tiene la percepción que ganará la opción A favor y el 28,7% no sabe.



Asimismo, el 62,9% de la población declara que tiene muy decidido/decido su voto, el 13,8% señala que está medianamente decidido y un 23,3% indica que está nada/poco decidido con su voto.

Finalmente, el 77,9% de la población declara que está muy seguro/seguro que irá a votar, el 8,9% señala que está muy seguro/seguro que no irá a votar y el 13,2% no está seguro si irá a votar o no.

PURANOTICIA