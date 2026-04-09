Última "bala de plata" de Kast: Tomás Saratscheff fue nombrado como director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario José Ignacio Vial presentaron al nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff, luego de que fuera designado por el Presidente José Antonio Kast.

Se trata del último nombramiento del Ejecutivo eximido del concurso público de alta dirección pública, atribución del Presidente de la República conocida como "bala de plata". El mandatario ocupó el máximo de 12 que le concede la norma de ADP.

La ministra comentó que “el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tiene un rol muy importante en nuestro objetivo de impulsar un desarrollo sustentable. Su puesta en marcha marca un hito en la historia ambiental del país y queremos que su instalación sea ágil y eficiente. Confiamos en las capacidades de Tomás Saratscheff para conseguir esta meta”.

Tomás Saratscheff es biólogo e ingeniero agrónomo, con especialización en manejo de recursos naturales y políticas públicas. Cuenta con una sólida trayectoria en conservación de la biodiversidad, gestión ambiental y articulación público‑privada, tanto en Chile como a nivel internacional.

Se ha desarrollado como Conservation Coach en Sudamérica, África y el Caribe, apoyando procesos de planificación estratégica, fortalecimiento institucional y gestión de áreas protegidas, así como proyectos de conservación de especies amenazadas. Su trabajo se ha caracterizado por integrar enfoques técnicos, sociales y de política pública para mejorar la efectividad de lasiniciativas de conservación.

En el ámbito de la gestión pública, cuenta con experiencia institucional al interior de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y también en el Ministerio del Medio Ambiente. En este último, cumpliendo un rol crucial vinculado a la formulación del nuevo marco institucional ambiental.

Hasta abril de 2026, se desempeñó como director de Conservación del Fondo Naturaleza Chile, organización público-privada orientada a movilizar recursos financieros y estratégicos para la conservación de la biodiversidad y la acción climática en el país. Desde este rol lideró procesos de gobernanza, articulación intersectorial y diseño de mecanismos innovadores de financiamiento ambiental.

“Asumo este desafío en un momento clave para la institucionalidad ambiental del país, que incluye el traspaso de las áreas protegidas y guardaparques desde Conaf, y la instalación de un nuevo estándar en la gestión y cuidado del patrimonio natural del país. Por ello, trabajaremos con sentido de urgencia, rigor técnico y colaboración amplia para consolidar el SBAP y fortalecer la protección efectiva de la biodiversidad en Chile”, declaró Saratscheff .

El SBAP es una institución pública creada para fortalecer la conservación de la naturaleza en Chile, mediante la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la implementación de instrumentos de conservación dentro y fuera de estas áreas y la coordinación de acciones destinadas a resguardar el patrimonio natural del país.

Su principal desafío es integrar bajo un solo sistema el conjunto de áreas protegidas administradas por cinco ministerios distintos, consolidando así una política de Estado en materia de biodiversidad que trasciende gobiernos y garantiza la protección de la naturaleza a largo plazo.

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