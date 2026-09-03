UDI se reúne con el canciller Pérez Mackenna y exige a la oposición retirar solicitud de interpelación

La directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, para pedir que se aborde la búsqueda y extradición de Galvarino Apablaza.

EL vicepresidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que "para la UDI, lograr la extradición de uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán, es fundamental".

Desde la colectividad han señalado que el Presidente José Antonio Kast y el canciller han manifestado su voluntad de tratar esta situación junto al mandatario argentino, Javier Milei, para hacer todas las gestiones y lograr la captura de Apablaza.

Tras la reunión con Pérez Mackenna, desde la UDI hicieron un llamado a la oposición a retirar la solicitud de interpelación en contra del canciller.

Coloma argumentó que "quienes voten a favor de esa interpelación en la Cámara de Diputados lo hacen contra los intereses de Chile, y se ponen del lado de las personas con las cuales estamos conversando y negociando, no del lado de nuestro país".

"No va en el mejor interés de Chile pedirle al ministro que diga, que cuente, que publique la estrategia que tiene el gobierno para este tipo de tratativas y negociaciones. Y, por lo mismo, por el interés de Chile, pedimos que no se haga esa interpelación", subrayó.

Por su parte, el presidente del partido, Guillermo Ramírez sostuvo que "nosotros le hacemos un pedido a la oposición a que retiren la solicitud de interpelación que quieren presentar al ministro canciller. Esa interpelación va contra los intereses de Chile".

"Ellos están operando contra los intereses de Chile. Primero, porque nos muestran divididos frente a un tema que es de Estado, y segundo, porque lo que se pretende hacer es pedir información, información que es secreta, información que es reservada y que si se desclasifica, esa información puede ser usada por nuestra contraparte", afirmó.

Añadió que "no va en el mejor interés de Chile pedirle al ministro que diga, que cuente, que publique la estrategia que tiene el gobierno para este tipo de tratativas y negociaciones. Y, por lo mismo, por el interés de Chile, pedimos que no se haga esa interpelación".

Además, indicó que el alza de aranceles de Estados Unidos a productos de la canasta exportadora de Chile "es una negociación que está en curso. Pedirle al ministro que emita juicios o que haga declaraciones respecto de una contraparte en una negociación que está en curso, lo único que hace es conspirar contra nuestros intereses. Es una irresponsabilidad monumental, es darse un gustito con temas que son de Estado".

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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