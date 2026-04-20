U. Austral de Chile mantiene en curso procedimiento interno por agresión a la ministra Lincolao

La Universidad Austral de Chile emitió un comunicado donde aborda el caso de la agresión por parte de tres estudiantes de dicho plantel a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el miércoles 8 de abril, en el contexto de la inauguración del año académico.

Al respecto, fue la División Jurídica del plantel la encargada de detallar la situación judicial de los alumnos, señalando que "en el marco de la investigación penal iniciada por los hechos ocurridos el pasado 8 de abril con ocasión de las agresiones sufridas por la ministra Ximena Lincolao, y conforme a antecedentes de carácter público, tres estudiantes de nuestra casa de estudios fueron detenidos y posteriormente formalizados por el Ministerio Público ante el tribunal competente”.

Sobre las resoluciones de la justicia tras la formalización, el escrito institucional precisó que “rn dicha audiencia, el tribunal decretó medidas cautelares respecto de los estudiantes involucrados, en conformidad con la legislación vigente, fijándose además los plazos correspondientes para el desarrollo de la investigación”.

Junto con detallar el escenario judicial, el recinto de educación superior hizo hincapié en su voluntad de ayudar a las entidades pertinentes. En ese sentido, manifestaron: “La Universidad Austral de Chile reitera su disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, dentro del ámbito de sus competencias y en estricto apego a la normativa legal aplicable”.

De igual manera, la entidad confirmó que sigue adelante con un proceso disciplinario paralelo dirigido a los involucrados, aclarando que “este procedimiento se desarrolla de forma autónoma respecto del proceso penal, pero bajo los mismos principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso”.

Para cerrar la declaración, desde la institución enviaron un mensaje a sus estamentos internos frente a la conmoción causada por el ataque a la secretaria de Estado. “Comprendemos la inquietud que esta situación puede generar en la comunidad universitaria y por eso nuestra intención es informar adecuadamente los hechos que vayan ocurriendo en relación con la situación ya conocida. Cualquier antecedente relevante será comunicado oportunamente a través de los medios institucionales”, concluyeron.

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