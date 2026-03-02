Turismo parte el 2026 a la baja: pernoctaciones caen 1,8% en enero pese a leve alza en ingresos hoteleros

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en Chile llegaron a 2.282.208 en enero de 2026, una disminución 1,8% respecto al mismo mes del año anterior, según la última Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El INE informó que el mayor nivel de pernoctaciones se registró en la Región Metropolitana (571.370), con una variación de 1,3%, seguida por la Región de Valparaíso (312.378), con un alza de 0,03% respecto a enero de 2025.

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 46,3%, contrayéndose 0,13pp. en doce meses. La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena (65,7%), seguida por la Región Metropolitana (61,4%).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible, por su sigla en inglés) nacional de $44.685, aumentando 2,4% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $96.575 a nivel nacional, aumentando 2,7% interanualmente.

