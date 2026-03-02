Positivo balance del “súper lunes”, pero advierten que el “súper miércoles” será la verdadera prueba

El Gobierno de Santiago desplegó a 230 inspectores en la Alameda y realizó 525 controles vehiculares durante la mañana del “súper lunes”.

Según informaron, el operativo tuvo como objetivo asegurar un tránsito expedito durante el inicio del año laboral y escolar, resguardar los entornos de los establecimientos educacionales y reforzar la presencia de seguridad en los puntos de mayor afluencia de personas, con foco en la prevención, el orden público y la seguridad vial.

Durante los controles vehiculares, se cursaron 58 infracciones y se retiraron 36 vehículos de circulación. El procedimiento se realizó en cuatro puntos estratégicos desplegados desde las 7 am hasta el mediodía en el Eje Alameda.

El gobernador Claudio Orrego destacó que "el Gobierno de Santiago, a través de su sistema de patrullas metropolitanas, en coordinación con los alcaldes de Santiago, Estación Central y Lo Prado, hemos puesto todos nuestros recursos en el eje más importante de la ciudad".

"Hoy desplegamos 230 inspectores con sus vehículos para realizar controles que permitan un mejor flujo en un día crítico como este. Ha funcionado bastante bien. Carabineros aumentó en un 40% su dotación en calle y RedBus incrementó en un 25% la oferta. Hemos hecho todo lo posible para que Santiago resista este primer día hábil de marzo", detalló.

El gobernador señaló que, si bien el balance es positivo, el mayor desafío será el miércoles, cuando se incorpore la mayoría de los establecimientos educacionales y universidades.

“No hay que cantar victoria antes de tiempo. Esta semana más que un súper Lunes será un súper miércoles, porque ahí entra gran parte de los colegios. Vamos a seguir fiscalizando en cuatro puntos estratégicos de la Alameda para evitar que circulen vehículos sin documentos al día o con conductas imprudentes”, precisó.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, mencionó que “en el marco del Súper Lunes, desplegamos un operativo reforzado en el eje Alameda porque Estación Central es puerta de entrada a Santiago y no podemos improvisar cuando se trata de seguridad".

"Este programa no es solo presencia, son resultados concretos: durante 2025 hemos superado las 30 mil intervenciones en la comuna en el marco del trabajo conjunto, con un foco claro en prevención activa, que concentra más de la mitad de las acciones realizadas. Eso significa anticiparnos al delito, recuperar espacios públicos y dar mayor seguridad tanto a nuestros vecinos como a quienes transitan por la comuna", añadió.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad de Carabineros de Chile, comentó que “desde el viernes y durante toda esta semana mantenemos una planificación especial. El retorno a la Región Metropolitana fue tranquilo y gradual. Hoy los flujos vehiculares se mantuvieron estables dentro de la capacidad de las vías".

"El miércoles será la prueba de fuego, cuando se inicie plenamente el año escolar y laboral. El llamado es a informarse, planificar rutas alternativas y considerar los trabajos que se realizan en la ciudad, que pueden ralentizar el tránsito. Como institución seguiremos apoyando estos controles para detectar infracciones, delitos e incivilidades", subrayó.

Las autoridades recalcaron que el trabajo coordinado entre Gobierno de Santiago, municipios y Carabineros continuará durante toda la semana, reforzando la fiscalización y el control del tránsito para garantizar un inicio de año seguro y ordenado en la capital.

