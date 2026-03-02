Ministra Vallejo endurece el tono por cable a China y acusa a la oposición de “poner un manto de duda” sobre el Gobierno

La ministra secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, endureció el tono en la previa de la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast por cable chino y acusó un intento de instalar una sospecha hacia el gobierno sobre este tema.

“Desde el día uno hemos dicho como gobierno de manera muy categórica que el proyecto de cable a China está en evaluación. Hemos sido totalmente honestos y transparentes en decir que está en evaluación”, dijo Vallejo en su habitual vocería de los lunes.

Y afirmó que el gobierno ha sido especialmente prudente, y que “ha solicitado más informes y antecedentes para evaluar el proyecto en función de las legítimas preocupaciones y aprensiones que se le han presentado y han puesto sobre la mesa”.

“El resto es pura intencionalidad de poner un manto de duda y sospecha en el gobierno en vez de condenar sanciones, unas actividades unilaterales y arbitrarias de un gobierno extranjero contra un ministro de Estado”, aseguró.

La ministra vocera agregó que “hay una construcción de relato sumamente fuerte por parte de los sectores interesados en esconder que el problema central está en que estamos recibiendo sanciones arbitrarias y que esas sanciones arbitrarias quieren poner en jaque nuestra soberanía y nuestra capacidad de decidir soberanamente sobre proyectos de inversión y quizá mañana sobre qué otra materia”.

“Ese es el punto de fondo. Y yo llamaría nuevamente a tener una reflexión crítica a la ciudadanía respecto a cómo se está dando este debate”, señaló Vallejo.

La secretaria de Estado apuntó que “lo que se está haciendo, lamentablemente, por algunos sectores de la oposición, es no cuestionar las presiones y la amenaza de un gobierno extranjero, pero sí cuestionar a un ministro de Estado que se reunió con una autoridad u otro gobierno, con una empresa de uno de nuestros principales socios comerciales”.

“O sea, yo creo que lo que aquí es básicamente la construcción de un relato para eludir lo poco patriota que terminan siendo algunos, que se dicen patriotas”, enfatizó la ministra.

