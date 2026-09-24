Presidente Kast realiza positivo balance de su gira por EE.UU. y destaca reunirse con 15 líderes de distintos países

Durante su última jornada en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast realizó un positivo balance de su gira por Estados Unidos, marcada por su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y una serie de encuentros destinados a fortalecer las relaciones internacionales de Chile y avanzar en nuevas instancias de cooperación.

El Mandatario ofreció un último punto de prensa junto a la comitiva oficial, compuesta por, entre otras autoridades, el canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo; y el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas.

“Estas reuniones múltiples permitieron encontrarnos, al menos en lo personal, con 15 líderes de distintos países o instituciones, lo que habla de la posibilidad de generar nuevos acuerdos en tema de seguridad, educación y temáticas sociales; también, planificar distintos encuentros para delegaciones que puedan visitar Chile”, señaló el Presidente.

La seguridad fue uno de los principales ejes de la agenda desarrollada por el Jefe de Estado en Nueva York, con énfasis en fortalecer la coordinación entre los países de la región para enfrentar amenazas comunes.

En este contexto, el Presidente encabezó una reunión de alto nivel del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instancia orientada a fortalecer la cooperación frente al crimen organizado.

Finalmente, el jefe de Estado valoró además la composición de la delegación que participó de la gira, que reunió a representantes de distintos sectores y permitió abordar una agenda amplia durante los encuentros desarrollados en Nueva York.

(Imagen: Gobierno)

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