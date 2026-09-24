Bachelet y Boric expresan "preocupación" por adhesión de Chile al «Escudo de las Américas» y piden al Gobierno "reconsiderar la permanencia"

Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric emitieron una declaración conjunta donde expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno de adherir a Chile al «Escudo de las Américas».

Los exmandatarios expresaron que “manifestamos nuestra preocupación ante la decisión del actual gobierno de adherir a la iniciativa impulsada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denominada Escudo de las Américas”.

Además, recordaron que la política de exterior de Chile se ha sustentado “históricamente” en la protección de la soberanía y autonomía, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y a la "protección de nuestros intereses permanentes”.

Pese a destacar la importancia de la cooperación internacional ante fenómenos como el crimen organizado transnacional, afirmaron que “esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

Añadieron que “nos preocupa, asimismo, que conceptos como el de una ‘soberanía continental’ puedan terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido”.

Bajo ese contexto, expusieron que “en el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando”.

Explicaron que el país “debe fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica”.

Finalmente, emplazaron al Gobierno del Presindete José Antonio Kast a “reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia”, además de ponerse a disposición para crear estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado.

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