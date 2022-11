Tribunal Supremo de la DC suspendió militancia de Fuad Chahín por su apoyo al «Rechazo»

El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) suspendió la militancia del ex presidente del partido Fuad Chahín por su decisión de apoyar el Rechazo en el plebiscito constitucional de salida, pese a que la Junta Nacional de la colectividad se había decantado por el Apruebo.

Fue a mediados de julio cuando dos militantes de la DC, Roberto Alvarado y Guido Iturriaga, acudieron al TS para denunciar a Chahín, al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y a los senadores -que renunciaron al partido- Ximena Rincón y Matías Walker por dicho motivo.

Alvarado e Iturriaga argumentaron que una cosa "es el ejercicio de la libertad personal en la urna y emitir un voto de acuerdo a convicciones propias, y otra muy distinta es utilizar tribuna publica, lograda en los cargos obtenidos como militantes del partido, para abiertamente ir en contra de lo decidido por los órganos partidarios pertinentes”.

Finalmente, el tribunal de la falange acogió la demanda e imputó a Chahín “graves faltas a la disciplina partidaria al haber desconocido el acuerdo ya referido de la Junta Nacional y haber trabajado públicamente por la opción contraria”.

“No satisfecho con lo anterior, dicho militante ha continuado con una campaña de desprestigio y de ofensas a la institucionalidad del partido, representada principalmente en este caso por la Directiva Nacional que legítimamente preside los destinos de nuestro partido cuya elección fue sancionada por el propio TS”, añadió.

En respuesta, el ex convencional afirmó que la determinación “es bastante esperable" y afirmó que el TS no tiene legitimidad.

"Yo he dicho que hace rato no existe este TS, no tiene ninguna legitimidad, no está legalmente constituido y tal como lo han señalado los mismos miembros que han renunciado últimamente, actúa completamente al margen de la ley y de los estatutos, como una especie de sicarios de la conducción política de turno, como una especie de policía política”, consignó el exdiputado.

Además, advirtió que la resolución ocurre debido a que este viernes vence el plazo para inscribirse como candidato al Consejo Nacional: "Me habían pedido que me inscribiera, saben que gano como primera mayoría, por eso no quieren que compita”.

PURANOTICIA