Tribunal reabre investigación contra senador Calisto por presunto fraude al Fisco y desafuero queda en vilo

El Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió la reapertura de investigación por la causa de fraude al fisco que involucra a ochos personas, incluyendo al senador Miguel Ángel Calisto.

Según los antecedentes de Fiscalía, el magistrado Mario Devaud ordenó la reapertura de la investigación por un plazo de 60 días para diligencias puntuales y acotadas en relación al imputado Felipe Klein.

Asimismo, la Fiscalía accedió a que se realicen las diligencias precisas y determinadas, que habían sido solicitadas fuera de plazo legal por la defensa del senador Calisto, las cuales tienen relación con informes y toma de declaraciones.

El ente persecutor efectuará diligencias dispuestas por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde no hay una discusión sobre su pertinencia. Además, el lunes 27 de julio a las 09:00 horas se efectuará una nueva audiencia para debatir sobre la viabilidad de dos diligencias específicas solicitadas por la defensa legislador.

En este caso, la Fiscalía ya había presentado la acusación y solicitado el desafuero del senador Calisto, luego de una extensa investigación que se inició en 2021 y tras establecer que el monto de lo defraudado supera los 100 millones de pesos.

Durante la audiencia, el fiscal regional, Hernán Libedinsky, indicó que la pretensión del Ministerio Público es evitar dilaciones innecesarias a fin de que luego del eventual desafuero del parlamentario se pueda fijar la audiencia de preparación de juicio oral y así llevar la causa a juicio oral.

Para este viernes se encuentra fijada la audiencia en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para analizar la petición de desafuero solicitada por el Ministerio Público luego que la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitara.

PURANOTICIA