Este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la solicitud de la defensa, que buscaba revocar la máxima cautelar y sustituirla por una de menor intensidad.

Tribunal mantiene la prisión preventiva para Eduardo Lagos y declara ilegal su declaración en el marco del caso Muñeca Bielorrusa
Jueves 12 de febrero de 2026 21:22
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado Eduardo Lagos, quien fue formalizado por lavado de activos y soborno reiterado en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Este jueves, el tribunal desestimó la solicitud de la defensa, que buscaba revocar la máxima cautelar y sustituirla por una de menor intensidad.

Durante la audiencia, la magistrada Michell Ibacache declaró ilegal la declaración que entregó Lagos el 6 y 7 de enero pasado, donde acusaba a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de vender fallos judiciales.

De acuerdo a la investigación del caso "Muñeca Bielorrusa", Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogados Mario Vargas y Lagos.

Se presume que los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos.

