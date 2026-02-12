Tribunal mantiene la prisión preventiva para Eduardo Lagos y declara ilegal su declaración en el marco del caso Muñeca Bielorrusa

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado Eduardo Lagos, quien fue formalizado por lavado de activos y soborno reiterado en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Este jueves, el tribunal desestimó la solicitud de la defensa, que buscaba revocar la máxima cautelar y sustituirla por una de menor intensidad.

Durante la audiencia, la magistrada Michell Ibacache declaró ilegal la declaración que entregó Lagos el 6 y 7 de enero pasado, donde acusaba a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de vender fallos judiciales.

De acuerdo a la investigación del caso "Muñeca Bielorrusa", Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogados Mario Vargas y Lagos.

Se presume que los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos.

