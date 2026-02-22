Tribunal Electoral sanciona a jefe comunal de Chimbarongo por falta administrativa

El Tribunal Calificador de Elecciones de O’Higgins resolvió suspender de sus funciones al alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, en una medida que comenzó a regir el 20 de febrero y se extenderá hasta el 20 de mayo.

La decisión se originó tras un reclamo presentado ante el organismo electoral, relacionado con el nombramiento y posterior ascenso de la pareja del jefe comunal, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria en el municipio.

Desde la Municipalidad de Chimbarongo explicaron que la funcionaria cumplía con todos los requisitos exigidos y obtuvo el mejor puntaje en el concurso público, agregando que su promoción se produjo conforme a la normativa vigente.

El municipio sostuvo además que el ascenso fue automático, considerando la antigüedad y calificaciones de la trabajadora, y que el alcalde no intervino directamente en el proceso de evaluación.

Sin embargo, el tribunal concluyó que, aunque no se acreditó intención de causar daño ni mala fe, sí se configuró una infracción administrativa en el procedimiento.

Según la resolución, el alcalde debió abstenerse de firmar el decreto correspondiente, dado el vínculo personal con la funcionaria involucrada, lo que constituye un conflicto de interés.

De esta manera, Marco Contreras permanecerá suspendido hasta el 20 de mayo, fecha en la que podrá retomar sus funciones al frente del municipio, tras cumplir el período establecido por el tribunal electoral.

PURANOTICIA