Tribunal de Santiago decide este jueves si decreta prisión preventiva para Cathy Barriga

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago resolverá este jueves, en la tercera jornada de formalización, si decreta la prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, o si la deja con otra medida cautelar de menor intensidad.

Para decidir, el juez Hugo Salgado deberá optar por el argumento de la Fiscalía, que alegó "peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de fuga"; o el de la defensa, que pidió rechazar la prisión preventiva debido al rol de "madre cuidadora" de Barriga.

Al fundamentar su solicitud, la fiscal Constanza Encina recordó el caso de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien escapó a Europa. Además, entre otros ejemplos, mencionó que el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, se encuentra en prisión preventiva por un fraude de menor cuantía al de Maipú, de más de $30 mil millones.

En ese sentido, la fiscal aseguró que el monto defraudado en Maipú equivale a 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces lo defraudado por la ex alcaldesa Karen Rojo.

Por su parte, el abogado Marcelo Hadwa, defensor de la ex alcaldesa, expresó al juez que "mi representada es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido”.

“Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”, señaló el abogado al solicitar que se rechace la prisión preventiva y se decrete una cautelar de menor intensidad como un arresto domiciliario.

En la audiencia también se solicitó la prisión preventiva de Ana María Cortés, exdirectora de Secplac, mientras que la situación de Luis Japaz, asesor y mano derecha de la exalcaldesa, se resolvería en otra jornada.

Los tres están formalizados por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Tres imputados ya se encuentran con medidas cautelares.

El martes, al inicio de las formalizaciones, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Andrea Díaz, ex administradora municipal; y para María Isabel Palma, ex directora de Administración y Finanzas y ex directora de Control. En tanto, para Andrea Monsalve, la falsa periodista contratada por Barriga, se solicitó firma mensual y arraigo nacional.

A pesar de que les imputó el mismo delito de fraude al fisco, el 9º Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de la fFscalía debido a que colaboraron con la investigación. Además, el tribunal adelantó el plazo de investigación, que será de 120 días.

