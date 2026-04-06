Tribunal Ambiental confirmó la aprobación del proyecto de data center de Amazon en Huechuraba

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó una reclamación que buscaba anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto “Centro de Almacenamiento de Datos Huechuraba”, de Amazon, concluyendo que las observaciones ciudadanas, relacionadas con un eventual fraccionamiento de la iniciativa, fueron debidamente consideradas durante la evaluación ambiental de la iniciativa.

La sentencia concluyó que no existen elementos que permitan establecer la existencia de una unidad de proyecto entre el Centro de Almacenamiento y la desistida iniciativa “Línea de Alta Tensión Huechuraba”, por lo tanto, no se configuró el fraccionamiento alegado.

El fallo especifica que el complejo de Amazon no integra en su diseño, obras o acciones una subestación eléctrica ni una línea de alta tensión como parte de su infraestructura propia. Por el contrario, su abastecimiento energético dependerá de terceros concesionarios pertenecientes al sistema de transmisión eléctrica.

Respecto a la autonomía de la obra, la sentencia sostiene: “En efecto, ha quedado acreditado que entre ambas iniciativas no existe una relación de interdependencia funcional que condicione su ejecución, pudiendo el proyecto de autos operar durante toda su vida útil mediante la infraestructura eléctrica actualmente disponible. Por consiguiente, al no configurarse una unidad de proyecto, no resulta exigible una evaluación conjunta de impactos, constatándose, que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental”.

Asimismo, la judicatura precisó que cualquier futura infraestructura eléctrica de alta tensión que se pretenda levantar en el sector deberá pasar por su propio trámite de evaluación ambiental. En dicha instancia, se deberán ponderar los impactos acumulativos y sinérgicos respecto a los proyectos que ya posean una RCA vigente en la zona, incluyendo el mencionado centro de datos de la firma estadounidense.

La decisión fue tomada por una sala compuesta por la ministra Marcela Godoy Flores, en calidad de presidenta (s), el ministro Cristian López Montecinos y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Matías De La Noi Merino. La redacción del fallo final estuvo a cargo del ministro López.

La iniciativa de Amazon se centra en la edificación y puesta en marcha de un recinto para el almacenamiento y gestión de datos, orientado a brindar servicios tecnológicos a clientes locales. El proyecto considera una inversión proyectada de USD $205.000.000 y una vida útil estimada en 30 años.

La obra se ubicará específicamente en la caletera de Américo Vespucio, dentro de la comuna de Huechuraba. El terreno abarca una superficie total de 10,9 hectáreas, donde se ejecutará una construcción de 21.350,07 m².

(Imagen referencial: Wikipedia Commons)

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