Tres salidas en el Gobierno en un día: Renuncian dos seremis de la región Metropolitana y uno de O'Higgins

En menos de 24 horas, dos seremis de la región Metropolitana y uno de la región de O'Higgins presentaron su renuncia a sus respectivos cargos en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La primera salida corresponde a Sebastián Norambuena Yung, quien renunció a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

El Ministerio informó que se trató de una salida voluntaria y designó como subrogante a Mauricio Bottner, actual encargado de la Sección Jurídica de la Seremi.

La exautoridad había asumido el cargo en marzo de este año y durante su gestión participó en actividades vinculadas al desarrollo de proyectos habitacionales en distintas comunas de la región.

También se suma la salida de Kattia Durán, seremi de Desarrollo Social y Familia, quien presentó su renuncia con efecto a partir de este jueves 1 de octubre.

La cartera dio a conocer que la decisión responde exclusivamente a “razones de carácter familiar” que requieren su completa atención y dedicación. Mientras se designa a su reemplazante, la subrogancia quedará en manos de Julia Standen Rocco, actual coordinadora del Área de Estudios e Inversiones.

Y durante la tarde de este miércoles, el ministerio de Economía confirmó la renuncia del seremi de la región de O'Higgins, Juan Carlos Meléndez Santelices.

En su reemplazo fue designado Sebastián Vargas Ibaceta, quien asumirá el cargo a partir de este 1 de octubre de 2026.

Cabe señalar que el Ejecutivo ha perdido a 41 representantes regionales en este primer año de Administación.

PURANOTICIA