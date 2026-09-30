Camioneros descartan paro por alza del diésel, pero emplazan al Gobierno a dar "una solución urgente"

El gremio de los camioneros descartó una eventual paralización ante el impacto de nuevas alzas del diésel y acordó mantener las conversaciones con el Gobierno, tras reunirse nuevamente con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, para abordar medidas que permitan compensar el aumento de los costos del transporte de carga.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), comentó que “las conclusiones de esta reunión son que el Gobierno está trabajando junto con nosotros una herramienta para que cada vez que haya una variabilidad del insumo más importante en nuestra actividad del transporte de carga por camión, se transfiera eso a nuevos valores del trabajo que realizamos”.

También se trabaja en una herramienta con relación al impuesto específico. “Cuando se aplica el instrumento Mepco, en algunas oportunidades aparece un impuesto encubierto que se llama impuesto específico negativo. Y ese impuesto específico negativo hoy día está llegando prácticamente a 100 pesos y no se traspasa a tarifas ni tampoco se pide devolución de ese tributo”.

“Nosotros no damos ultimátum. Lo que decimos al Gobierno es que esto tiene que tener una solución urgente porque es un problema que afecta a toda la nación”, agregó.

Además, puso énfasis en que “nosotros lo que hemos hecho es seguir trabajando e informando, viendo en forma preventiva la gravedad del problema que podríamos tener todos los chilenos y particularmente las familias más vulnerables”.

Por su parte, Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), aseguró que “se está buscando un instrumento para que el camionero tenga la posibilidad de reajustar su tarifa”.

“Nosotros movemos el 93% de la carga del país; por lo tanto, si nos quedamos en la casa, no hay transporte. Y espero que el Gobierno nos trate con buenas condiciones, no como muchas veces hubo un Gobierno que nos trataba un poco menos, que éramos bandidos”, criticó.

Finalmente, aseguró que no proyectan paralizaciones y continuarán las conversaciones con el Ejecutivo. Así, la próxima semana se reunirán nuevamente con el subsecretario, quien “está haciendo de puente con todos los ministros para buscar una solución”.

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