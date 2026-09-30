Parlamentarios de oposición pedirán un pronunciamiento al Senado y acciones de Cancillería por denegación de visa a EE.UU. a Núñez

Senadores de oposición pedirán un pronunciamiento de la mesa de la Cámara Alta respecto a la decisión de Estados Unidos de no otorgar una visa al senador Daniel Núñez (PC) para asistir a una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP).

El legislador tramitó el documento para poder asistir a la cita que se llevó a cabo en septiembre en Nueva York. Este encuentro se desarrolló en paralelo a la visita del Presidente José Antonio Kast en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Nosotros vamos a plantear el tema como comité al inicio de la sesión del Senado porque no se quiso aplicar la agilización de la visa para un acto oficial”, comentó el congresista.

Y afirmó que "las explicaciones las tiene que dar la embajada. Pero desde hace un mes ha habido declaraciones de rudas del secretario de Estado, Marco Rubio, respecto al ingreso de personas asociadas a la izquierda. Por lo tanto, pediremos un pronunciamiento institucional del Senado, porque acá yo veo razones políticas”.

En tanto, el diputado Luis Cuello, integrante de la bancada PC, manifestó que "Estados Unidos está asumiendo que con la inclusión del Presidente Kast al «Escudo de las Américas», Chile es parte del patio trasero de Estados Unidos".

El legislador recalcó que "el Gobierno, si realmente quiere darle una muestra pequeña de independencia, lo que debe hacer en este momento es enviar una nota de protesta a Estados Unidos”.

“No es posible que el régimen de Trump actúe impunemente tanto desde Estados Unidos como también acá a través del embajador Judd, que opina permanentemente de política interna y que interfiere en los asuntos que tienen que ver con los chileros. Yo creo que realmente esta situación es grave y el gobierno debe dar una muestra de independencia. Si guarda silencio significa hay una completa subordinación que está dada por esta firma de este tratado encubierto que es el «Escudo de las Américas»”. agregó.

Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité parlamentario, sostuvo que "la negativa de EE.UU. a otorgar visa a un parlamentario chileno es una señal más de la discriminación ideológica de ese Gobierno hacia quienes piensan distinto, y que nada tiene que ver con hechos judiciales. ¿Será capaz el Gobierno de Chile levantar una protesta formal ante tamaña segregación política contra ciudadanos chilenos vetados por sus ideas y no por sus conductas?“.

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