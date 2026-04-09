Tres delincuentes venezolanos fueron detenidos tras persecución y balacera por intentar atropellar a carabinero en Peñalolén

Una persecución policial por el homicidio frustrado a un carabinero de servicio se registró entre las comunas de Peñalolén, La Florida y Macul, culminando con tres ciudadanos venezolanos detenidos, uno de ellos con un impacto balístico.

Los hechos se iniciaron cuando una patrulla de la Prefectura Oriente inició el seguimiento de un vehículo en la intersección de Los Cerezos con avenida Las Torres, en Peñalolén, luego de que un conductor evadiera un control policial.

En ese contexto, el sujeto intentó atropellar al personal de servicio y, posteriormente, apuntó con un arma a uno de los uniformados, quien, ante el riesgo inminente, hizo uso de su arma de servicio para repeler el ataque.

Tras el hecho, el vehículo huyó del lugar, iniciándose un seguimiento controlado que se prolongó por diversas arterias de Peñalolén, La Florida y Macul, hasta que finalmente fue interceptado en la intersección de Av. Macul con Víctor Domingo Silva.

En el lugar, Carabineros logró la detención de tres sujetos, con un amplio prontuario delictual, que se desplazaban en el automóvil, sin encargo vigente.

El conductor presentaba una lesión por impacto balístico en el muslo izquierdo, por lo que fue inmediatamente auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Los tres aprehendidos son adultos de nacionalidad venezolana, uno de ellos -quien portaba el arma a fogueo adaptada para el disparo– con situación migratoria irregular, y pasarán a audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos.

PURANOTICIA