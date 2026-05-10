Tres adultos mayores de de 84, 89 y 90 años murieron en incendio en San Joaquín

Tres adultos mayores de 84, 89 y 90 años murieron en un incendio que se produjo la noche del sábado en una vivienda de la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana. Otras dos personas resultaron lesionados.

Por causas que se investigan, la emergencia se registró a las 23 horas del sábado en calle Dolores con Cariquima, donde el fuego consumió un inmueble de material ligero que ardió rápidamente, lo que impidió el rescate de las personas en su interior.

Al respecto, el teniente Cristian Villablanca informó que "Carabineros concurre a un domicilio en la comuna de San Joaquín, producto de un incendio que afectaba a un domicilio particular, en el cual a raíz de los trabajos de Bomberos se confirma el deceso de tres personas adultas mayores".

El oficial agregó que "efectivamente, producto del material ligero que se encontraba en el domicilio, afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso".

Sobre las otras dos personas lesionadas, hasta el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre la gravedad de sus heridas.

PURANOTICIA