Tras reunión entre Kast y Milei: Chile y Argentina ratifican que tratados por el Estrecho de Magallanes "revisten carácter definitivo"

Los Gobiernos de Chile y Argentina emitieron un comunicado en conjunto, luego de que el Presidente José Antonio Kast recibiera a Javier Milei en el Palacio de La Moneda.

En la declaración se informó que mantuvieron un encuentro de trabajo en el que "constataron el excelente estado de la relación bilateral y el alto nivel de coincidencias existente entre ambos Gobiernos".

Ambos mandatarios reafirmaron en que el vínculo entre la Argentina y Chile constituye un "espacio prioritario de coordinación en América del Sur y acordaron sostener la frecuencia del diálogo al más alto nivel".

Las autoridades destacaron la intensidad del trabajo desarrollado por ambas administraciones en los últimos meses, que comprendió la celebración en Santiago de la VII Reunión del Sistema de Consultas Permanentes de ambas Cancillerías, de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera y de la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial, así como de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica en Buenos Aires. Coincidieron en la conveniencia de "reactivar los restantes mecanismos bilaterales vigentes durante el presente semestre".

Valoraron la aprobación de nuevos Protocolos Adicionales Específicos en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, instrumento único en su tipo en el mundo, que permitirán el desarrollo de proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera y la atracción de inversiones de largo plazo. Los Presidentes instruyeron a sus Cancilleres a proceder oportunamente a su suscripción.

Subrayaron la complementariedad existente en materia energética y el carácter de la República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile.

Resaltaron el dinamismo del intercambio comercial bilateral, la fluidez con que se desarrolla y los avances recientes en materia de acceso a mercados. Coincidieron en que la integración se verifica en la facilidad con la que circulan las personas, los bienes y las inversiones a través de la frontera común, y en la necesidad de continuar modernizando y agilizando el funcionamiento de los pasos fronterizos.

También, coincidieron en que el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo constituyen amenazas comunes que exigen respuestas coordinadas y de alcance regional. Reafirmaron el compromiso de ambos países, en su condición de signatarios fundadores, con el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y acordaron profundizar la cooperación bilateral en la materia mediante la plena utilización de los mecanismos vigentes.

Destacaron la singularidad de la asociación entre la Argentina y Chile en materia antártica: el reconocimiento mutuo de los respectivos derechos, la coadministración de zonas especialmente protegidas, la Patrulla Antártica Naval Combinada sostenida por más de veinticinco años y la promoción conjunta de la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

Ambos Presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que "se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho".

Asimismo, el Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales.

Por su parte, Presidente Milei agradeció al Presidente Kast en nombre del Gobierno Argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logisticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, la República de Chile valoró el compromiso asumido por la República Argentina destinado a materializar a la brevedad posible la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán.

Finalmente, los mandatarios reafirmaron su compromiso con el tratamiento de la totalidad de los asuntos de interés común a través de los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos.

PURANOTICIA