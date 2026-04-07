Tras renuncia de su abogado: Defensoría Penal Pública representará a Cathy Barriga en juicio por fraude fiscal

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, será representada por defensores públicos en la causa por corrupción que investiga un déficit superior a los $30 mil millones en el municipio.

Este giro en la estrategia legal de la otrora autoridad comunal se produce tras la dimisión, concretada a finales de marzo, del abogado Cristóbal Bonacic, quien había encabezado su equipo jurídico desde el comienzo de las diligencias procesales.

Durante la jornada de este martes, se ratificó que la Defensoría Regional Metropolitana Sur tomará la responsabilidad de su defensa técnica. Para cumplir con esta labor, el organismo estatal designó a Pablo Sanzana Fernández, defensor local jefe de Maipú, y a Eduardo Camus Cruz, quien ejerce como jefe de Estudios Regional (s) Metropolitano Sur.

La entidad oficializó el trámite ante el Poder Judicial mediante una publicación en sus canales digitales: “La Defensoría Regional Metropolitana Sur informó al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la designación (…) para representar a la señora Cathy Barriga Guerra, en la causa que se lleva en su contra”, detalló la institución a través de su cuenta en la red social X.

La determinación de Barriga ha generado diversas interrogantes en el entorno jurídico, puesto que Cristóbal Bonacic continúa ejerciendo la representación legal de su esposo, el exdiputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León. El exparlamentario será formalizado en los próximos días por delitos de corrupción que estarían vinculados tanto a su desempeño en la Cámara como a su presunta influencia en la administración municipal de Maipú.

La llegada de los nuevos defensores públicos podría impactar en el cronograma del proceso judicial, provocando eventuales retrasos. Aunque la audiencia de preparación de juicio oral se encuentra fijada para el mes de agosto, la incorporación de los nuevos abogados y la necesidad de estudiar los antecedentes de la carpeta investigativa podría derivar en una postergación de las fechas previstas.

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