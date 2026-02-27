Tras fuga en la ex Penitenciaría, ministro Gajardo acude a Fiscalía y advierte: “No descartamos corrupción''

Tras la fuga de internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acudió este jueves a la fiscalía nacional para poner a disposición los antecedentes recopilados por Gendarmería. Lo hizo acompañado del subsecretario Ernesto Muñoz, en una reunión con el fiscal Marcos Pastén, quien encabeza el foco investigativo en recintos penitenciarios.

Según explicó la autoridad, "le hicimos entrega de todos los antecedentes que tiene Gendarmería de Chile respecto a los inusitados hechos que han ocurrido esta semana y también semanas anteriores, ya sea fuga o liberaciones por error".

El secretario de Estado sostuvo que los hechos ya fueron denunciados ante el Ministerio Público con el objetivo de esclarecer responsabilidades.

En ese sentido, indicó que "todos estos hechos nosotros lo hemos denunciado al Ministerio Público, con el objeto de que se pueda investigar si esto se debe a negligencia inexcusable, que ya es un delito conforme a nuestra legislación penal; si se debe a actos de corrupción, que sería más grave aún; o si eventualmente a dolo, lo que podría constituir delitos más graves todavía".

El ministro recalcó que no se excluirá ninguna línea investigativa: "Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, y nuestra obligación, además, como autoridades, es no descartar ninguna hipótesis. Si nosotros descartáramos una hipótesis, no estaríamos actuando de forma diligente, y por eso concurrimos el día de hoy, el fiscal nacional rápidamente nos recibió, y nos recibió con el fiscal que está llevando adelante toda esta investigación, y esperamos que esas investigaciones lleguen a puerto lo más rápido posible".

En paralelo, defendió el trabajo de la institución penitenciaria, aunque marcó distancia frente a posibles irregularidades. "Nosotros respaldamos a la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que realizan un trabajo honesto (...) Sin embargo, con esa misma fuerza, queremos que todos los funcionarios que cometen hechos de corrupción, que manchan y deshonran a la institución, sean apartados de la misma (...) No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos en su interior".

También fue enfático respecto de los reclusos prófugos: "estos son criminales que tienen que estar tras las rejas, no pueden estar libres, y para eso están actuando coordinadamente todas las instituciones del Estado (...) ese también es un mensaje directo para ellos: los vamos a recapturar".

Gajardo vinculó lo ocurrido con la necesidad de avanzar en cambios estructurales dentro de la institución penitenciaria. "Nosotros hemos ido modernizando Gendarmería, hemos le hemos ido entregando más atribuciones, hemos ido transformándola en una real policía penitenciaria. Para que eso termine de hacerse, se requiere que se apruebe la reforma que está en el Congreso Nacional. Nosotros ya hemos hecho un llamado, ojalá que esto se apruebe lo antes posible".

Consultado por la eventual participación de funcionarios, Gajardo confirmó que existen incumplimientos de protocolos. "Hubo vulneración de los protocolos, claramente. Lo que hay que ver es si esa vulneración a los protocolos fue por falta de diligencia o hay otras razones, es decir, o hay corrupción o hay colaboración interna, y esos antecedentes son los que estamos entregando al Ministerio Público", afirmó.

Respecto de los funcionarios desvinculados tras la fuga, explicó que "fueron apartados por decisiones administrativas. Se han entregado todos estos antecedentes al Ministerio Público para que se evalúe si además hay comisión de delito. Nosotros no vamos a permitir que ningún funcionario de Gendarmería no cumpla adecuadamente sus funciones, y por eso se han hecho valer las responsabilidades administrativas".

PURANOTICIA