Tras críticas de astrónomos, Jara rectificó sus dichos sobre aprobar el proyecto INNA y aseguró que será con "con evaluaciones técnicas estrictas"

Jeannette Jara rectificó sus dichos sobre aprobar, en su eventual gobierno, el proyecto INNA de hidrógeno verde de AES Andes en las cercanías del Observatorio Paranal en la Región de Atacama, proyecto rechazado por los astrónomos. La candidata dijo ahora la decisión será definida "con evaluaciones técnicas estrictas".

"Proteger nuestros cielos es cuidar un tesoro natural, científico y cultural que nos pertenece a todas y todos. La decisión del proyecto INNA será definida con evaluaciones técnicas estrictas que aseguren una distancia adecuada de los observatorios astronómicos, resguardando su funcionamiento y el prestigio de Chile como referente mundial en astronomía", señaló Jara en su cuenta de X.

"Podemos avanzar en desarrollo y empleo, sí, pero sin poner en riesgo lo que nos hace únicos: nuestros cielos limpios, nuestras científicas y científicos, y el vínculo profundo de las comunidades con su territorio", añadió la candidata oficialista, quien recibió críticas de los astrónomos por respaldar el proyecto.

En el último debate de Anatel, Jara expresó que en caso de ser electa optará por "avanzar" con el proyecto de hidrógeno verde, "pensando en el empleo y también en las posibilidades que se abren para Chile los próximos años". En cambio, el candidato republicano José Antonio Kast se mostró contrario a esta iniciativa, con el fin de resguardar los cielos chilenos.

La posición de Jara al respecto levantó críticas desde el mundo científico, incluido el astrónomo José Maza y la divulgadora científica y miembro del comando de sociedad civil de la oficialista, Teresa Paneque. Por lo mismo, la candidata salió hoy a aclarar sus conceptos.

PURANOTICIA