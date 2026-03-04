Transición en tensión: Republicanos acusan falta de transparencia y ‘amarres’ en el traspaso de mando”

El diputado y subjefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, comentó sobre el quiebre en el proceso de traspaso de mando entre el gobierno saliente y el entrante.

En conversación con Radio Pauta, Sánchez afirmó que la tensión entre ambas administraciones responde a una acumulación de situaciones ocurridas durante el proceso de transición.

“El problema fue más bien acumulativo. Hubo una serie de reuniones donde al parecer los traspasos de información no habrían sido todos lo sinceros o claros que habríamos esperado”, aseguró.

El parlamentario indicó que estas inconsistencias generaron un desgaste en los equipos del gobierno entrante, ya que el tiempo destinado a reuniones de traspaso podría haberse utilizado para preparar la nueva administración.

El diputado también acusó que desde el Ejecutivo saliente existiría un intento de dejar estructuras administrativas o cargos asegurados. Según mencionó, se han recibido denuncias de reorganizaciones en servicios públicos y concursos de último minuto que podrían terminar “amarrando” funcionarios en la administración estatal.

“Hay una actitud muy poco transparente y honesta, no solo con nosotros, sino con Chile, y eso preocupa”, manifestó.

En cuanto al cambio de mando, el legislador dijo que espera "que todo funcione en orden… Chile no es un país bananero” y recalcó que el país cuenta con una institucionalidad que debería garantizar una transición democrática adecuada.

