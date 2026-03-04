“Kast mintió al país”: Frente Amplio acusa polémica artificial y quiebre unilateral en traspaso de mando

La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, acusó de “mentir al país” al mandatario electo, José Antonio Kast, ya que sí tenía información sobre el cable chino, como se supo tras la fracasada reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

En conversación con Radio Agricultura, la exdelegada presidencial indicó que “los hechos que ocurrieron ayer son bien claros. Lo primero es que hubo una polémica artificial, más allá de que podamos tener diferencias en cómo la información se puede dar”.

“El presidente electo, José Antonio Kast dijo que había una información que no se había otorgado. Luego, al correr del día, tuvieron que reconocer que esa información se había otorgado, pero que había un problema de valoración”, declaró.

“Entonces, lo primero es una polémica artificial en la que el presidente José Antonio Kast mintió al país, porque tanto él como sus funcionarios de gobierno más cercanos, que tenían que tener información respecto a esto, si la tenían”, criticó Martínez.

Por otro lado, afirmó que “este quiebre, supuestamente que ocurrió el día de ayer, no fue un quiebre. Hubo una determinación unilateral por parte del presidente electo José Antonio Kast de romper por él las relaciones normales de un traspaso de mando ordenado”.

“Creo que haber mencionado durante la mañana que tenía que haber una retractación, pero el que tuvo que retractarse fue José Antonio Kast, deja completamente en evidencia quién es el que está faltando a la verdad”, añadió.

“Y creo que lo que ahora se está estableciendo es un guion de duda, de mentiras, porque yo vuelvo a insistir: ayer no hubo una polémica. Lo que se estableció fue que, por parte del presidente electo, se cortaron unilateralmente las relaciones y, además, se dijo algo que no era cierto y que tuvieron que salir a desmentir”, agregó.

Finalmente, expresó que “espero que desde el 12 de marzo en adelante podamos contar con un Presidente que sea de todos los chilenos y chilenas”.

