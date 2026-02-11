“Transforma SPA”: Jeannette Jara constituyó una consultora junto con su otrora jefe de gabinete

La excandidata presidencial Jeannette Jara, el pasado 29 de enero constituyó la sociedad “Transforma SPA” en conjunto con Jorge Millaquén, administrador público y otrora jefe de su gabinete, tanto en el Ministerio del Trabajo como en la campaña presidencial del año pasado.

Según consigna La Tercera, "Transforma SPA" tiene por objetivo la “asesoría, capacitación, análisis técnico, político y legislativos de políticas públicas, nacionales e internacionales”.

También, se inscribió para el “relacionamiento con empleadores, trabajadores y organismos nacionales e internacionales”.

En definitiva, dice el mismo texto, será una “consultoría” con “especialidad en temas laborales y seguridad social”.

El capital con el que se inscribió la sociedad fue de $100 mil, monto que se dividió en 10 acciones nominativas. Tanto Jeannette Jara como Jorge Millaquén tendrán 5 de esas acciones.

La exministra del Trabarajo ejercerá como la representante legal de la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y como gerente general de la empresa.

