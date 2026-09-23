Trágico incendio destruye departamentos en Cerrillos y deja dos personas fallecidas: Fiscalía investiga posible crimen

Dos personas murieron producto de un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Cerrillos, en la región Metropolitana.

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, afectó a un block de departamentos ubicado en calle Monseñor José Campillo.

Según los primeros antecedentes, las llamas destruyeron dos departamentos, entre ellos el inmueble donde se encontraban las víctimas, mientras que un tercer departamento resultó con daños. El fuego también provocó otras afectaciones en el edificio.

Una vez controlada la emergencia, personal de Bomberos confirmó el fallecimiento de un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 40 años.

El comandante de Bomberos Claudio Salinas informó que una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la segunda falleció posteriormente mientras recibía atención de urgencia.

En paralelo, el fiscal Luis Vacca señaló que no se descarta ninguna hipótesis respecto del origen del incendio, incluida la posibilidad de que se haya cometido un crimen.

Debido a esta línea investigativa, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, organismos que deberán establecer las circunstancias en que se produjo el incendio y determinar sus causas.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

PURANOTICIA